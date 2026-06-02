Baixa la demanda d’energia a l’abril, a Andorra (-4,8%)

La demanda d’energia a Andorra, durant el mes d’abril del 2026, ha estat de 42.852,0 MWh (megawatts hora), un -4,8% respecte al mateix mes de l’any anterior. A més, hi ha hagut una demanda elèctrica acumulada de 225.984,0 MWh de gener a abril (-1,0%) i de 582.033,0 MWh durant els darrers 12 mesos, xifra que representa una variació del +1,0% respecte al mateix període anterior.
Pel que fa a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), la demanda total del mes d’abril ha estat de 13.938,7 TEP, amb una variació interanual del -12,5%. D’altra banda, la demanda acumulada de gener a abril se situa en 73.194,2 TEP (-3,0%), mentre que el consum acumulat durant els darrers 12 mesos ha estat de 199.076,0 TEP, amb una variació del -0,9% respecte al mateix període anterior.
Quant a la demanda dels clients de FEDA, la demanda total pel mes d’abril del 2026 ascendeix a 26.988,3 MWh, amb una variació del -4,1% respecte al mateix mes de l’any 2025. Quant a l’acumulat de gener fins a l’abril, ha sigut de 142.954,5 MWh, un -0,1% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, la demanda ha estat de 370.631,7 MWh, xifra que suposa una variació del +1,1% respecte a la dada acumulada del mateix període anterior.