Baixa el nombre d’ingressats per coronavirus al Sant Hospital, que ara és de 9

La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell ha informat que les darreres hores s’han situat per sota de la desena d’ingressats per coronavirus. Ara estan atenent 9 pacients contagiats, d’un total de 16 ingressats per diferents motius, després que han donat quatre noves altes amb relació a la COVID-19. Amb aquestes, des de l’inici de l’actual segona onada de la pandèmia ja han donat un total de 40 altes.

Paral·lelament, a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu hi segueix havent 98 positius i 324 contactes directes no positius confinats als seus respectius domicilis. Pel que fa al brot de coronavirus SARS-CoV-2 detectat el mes passat al centre mèdic, a data d’avui ja només en resta un pacient ingressat i ja no afecta cap dels professionals que es van encomanar, segons ha informat el director gerent de l’FSH, Francesc Guerra.

La resta d’indicadors d’evolució del coronavirus a nivell local també confirmen un dia més la tendència a la baixa, malgrat que el risc de rebrot encara està força elevat; concretament, a la Seu està a 760 punts (-19 respecte del dia anterior). La taxa de reproducció del virus se situa a 0,92 (-0,02). A nivell de l’Alt Urgell, ambdós registres estan respectivament a 575 (-16) i a 0,88 (-0,01); a la regió de l’Alt Pirineu i Aran, a 623 i a 1,03 (igual que ahir); i al conjunt de Catalunya, a 381 (-9) i a 0,76.

Mantenir la precaució tot i l’evolució positiva

L’alcalde de la Seu i president de l’FSH, Jordi Fàbrega, ha valorat que les dades dels darrers dies van “pel bon camí”, tot i que recorda que “encara hi ha massa ingressats i grups confinats”, per la qual cosa cal mantenir la vigilància i la precaució a nivell individual.

A banda dels consells elementals per evitar ser víctima d’un contagi (mascareta, rentat de mans, distància entre persones i airejar espais tancats), des del personal mèdic incideixen en la importància que se segueixi el confinament de manera estricta si s’ha estat diagnosticat com a positiu, si s’és contacte directe d’un positiu o bé si s’està pendent del resultat d’una prova PCR.