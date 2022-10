Baby Blues vs. depressió postpart: quines són les diferències

Una de cada dues dones sofreixen l’anomenat Baby Blues o “tristesa postpart”, una reacció totalment natural que respon als canvis tan bruscos que es donen després del naixement d’un fill, ja siguin pels nous hàbits, per la responsabilitat, per no descansar adequadament o per la por a no saber si serem capaces de cuidar adequadament al bebè.

Afortunadament, el Baby Blues, és una depressió molt lleu que no sol allargar-se més de quinze dies. Les diferències entre aquesta mena de tristesa i la depressió postpart radiquen en la durada i en la intensitat del sentiment, ja que en el cas de la depressió, els efectes que provoca solen inclús a inhabilitar la capacitat per a atendre el bebè i sol precisar un tractament més específic, tan farmacològic com de teràpia.

Entre els sentiments que poden donar-se i que són característics d’ambdues situacions, són: cansament, apatia, irritabilitat, insomni, mal de cap, inapetència i tendència al plor.

Què podem fer per alleujar aquests símptomes?