Àxel Esteve torna a esquiar després de set mesos

Àxel Esteve ha tornat a posar-se els esquís després de set mesos. La lesió al maluc que el va obligar a fer una aturada el passat hivern ha superat diferents fases: operació, recuperació i entrenament. Ara ja ha tornat a esquiar. Ho ha fet a l’estació de Les Deux Alpes (França), on es troba fent quatre dies d’esquí lliure.

Esteve acaba de sortir de la fase de recuperació de la lesió que va patir l’any passat. L’esquiador andorrà es va operar a mitjans del mes de gener. La dolència que patia es localitzava al maluc, zona a la qual es va haver de fer una suturació al labrum i llimar la part alta del fèmur per les molèsties que li causava a l’alçada, precisament, del maluc, però també a l’esquena, i que l’impedien explotar tot el seu potencial amb els esquís, tant en entrenaments com en competició.

Després de l’operació, la recuperació va anar pel bon camí durant els mesos següents, i la va continuar amb sessions d’entrenament sobretot per enfortir les zones més dèbils. Hi ha hagut, especialment, un treball específic a la zona dels estabilitzadors de l’esquena i del maluc, per evitar recaigudes de la lesió i consolidar l’operació.

Àxel Esteve, esquiador: “Primer dia d’esquí, des de fa set mesos que no esquiava, així que molt content de tornar a sentir les sensacions de tornar a esquiar, de tornar a estar en aquesta atmosfera d’esquí. Hem tingut molta sort aquests dies a Les Deux Alpes, hem vingut per fer quatre dies d’esquí lliure i amb moltes ganes de tornar a retrobar les sensacions de l’any passat”.