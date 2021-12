Àxel Esteve, quart a l’eslàlom FIS de Hochkrimml

Aquest dilluns s’ha disputat un primer eslàlom FIS a l’estació austríaca de Hochkrimml. Àxel Esteve ha aconseguit la quarta posició.

Avui la cursa ha comptat amb tres corredors andorrans. Àxel Esteve ha estat el més destacat amb la seva quarta plaça en una cursa en què ha marcat 1.45.50, a 0.65 del guanyador, Miks Zvejnieks (Letònia), que ha guanyat amb 1.44.85. Esteve ha acabat a 0.13 de la tercera posició del podi. També s’ha quedat a les portes de la millora de punts, ja que ha marcat 36.66, quan té 33 en l’última llista de la FIS.

Per la seva part, Xavi Cornella ha finalitzat en la 14a posició amb 1.47.28, a 2.43 del vencedor i amb 49 punts FIS: té 40, i per tant no millora els actuals. Àlex Rius no ha disputat la segona mànega per precaució.

Yago Antes, tècnic: “Han hagut de salar des de la primera mànega, i no hem sabut adaptar-nos del tot. Àlex la primera normal, Àxel la primera amb una errada gran, i una segona correcta, bona. A Xavi Cornella li ha costat, amb aquesta neu salada, massa brusc”.

Cancel·lat el supergegant de les Nor-Am

A Panorama (Canadà), ahir al vespre (horari andorrà) s’havia de disputar el supergegant de les Nor-Am, amb Cande Moreno a la sortida. Però, la cursa es va haver de cancel·lar. Aquest vespre es disputa un supergegant.