Àxel Esteve, quart a l’eslàlom FIS de Formigal

Lliurament de premis del gegant dels Nacionals espanyols que va guanyar Íria Medina, amb Carla Mijares segona (FAE)

Després de la cancel·lació de dimarts, aquest dimecres l’estació d’esquí de Formigal (Espanya) sí ha pogut celebrar un eslàlom, en aquest cas FIS, amb la presència de l’equip nacional femení, el masculí i gran part de l’EEBE U19, i amb Àxel Esteve quart i Xavier Cornella sisè.

Esteve ha acabat quart després de ser tercer a la primera mànega i setè a la segona, per a sumar un temps d’1.32.77, a 1.11 del guanyador, que ha estat l’espanyol Aingeru Garay (1.31.66). L’andorrà s’ha quedat a 0.15 del podi, que l’ha tancat l’espanyol Juan del Campo. Segon ha estat el també espanyol Aleix Aubert.

En la 6a posició ha finalitzat Xavier Cornella, a 1.99 del vencedor, mentre que Salvador Cornella ha estat 20è. La resta de l’EEBE U19 han finalitzat 38è Martí Llort, Nico Daban 43è, mentre que no han acabat Eric Ebri, Pirmin Estruga i Maià Font. Per la seva part, Àlex Rius, que a la primera mànega era 10è, a la segona no ha pogut acabar.

Avui l’equip femení no ha completat l’eslàlom. Carla Mijares, que a la primera mànega era el millor temps, a la segona no ha pogut finalitzar. No ha acabat tampoc Clàudia Garcia, ni tampoc l’andorrana Emma Ledesma. Per altra part, avui s’ha fet el lliurament de premis del gegant dels Nacionals espanyols que va guanyar Íria Medina, amb Carla Mijares segona.