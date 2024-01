Àxel Esteve obre l’any amb podi (2n) a l’eslàlom FIS de Bormio

A l’esquerra, Àxel Esteve, ha estat segon a l’eslàlom FIS de Bormio (FAE)

Bona estrena d’any per a Àxel Esteve, que ha aconseguit avui divendres la segona posició a l’eslàlom FIS de Bormio. L’andorrà ha acabat amb 1.18.52, a 0.45 del guanyador, l’italià Andrea Bertoldini, que s’ha imposat amb 1.18.17. Esteve havia marcat el tercer millor temps a la primera mànega amb +0.43, mentre que a la segona feia el segon temps amb +0.10.

Per la seva part, Xavier Cornella ha estat avui 13è amb 1.20.44, a 2.27 del guanyador. L’andorrà se situava 7è a la primera mànega, però a la segona es deixava 1.45 per a ser el 23è crono d’aquesta segona baixada.

Igualment, Àlex Rius no ha pogut completar la segona mànega després que a la primera fos el 10è temps amb +1.10.

Demà dissabte es disputa un segon eslàlom FIS a la mateixa estació italiana.

Àxel Esteve, esquiador: “Primera cursa de l’any, acabo força content amb una segona posició. Per una part content per haver pogut produir un bon esquí, similar al que vaig acabar fent a final d’any, i després una mica agredolç perquè he fet un parell d’errades que penso que m’han costat la victòria. En tot cas, seguim treballant, ara tenim tres carreres més, bastant seguides, i intentarem anar a buscar aquesta victòria que se’ns ha escapat avui”.