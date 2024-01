Àxel Esteve, no completa l’eslàlom de la Copa del Món d’Schladming

Àxel Esteve competint a Schladming. Foto: Christophe Pallot / Agence Zoom

La Copa del Món d’Schladming (Àustria) ha continuat aquest vespre de dimecres amb la prova d’eslàlom en què participava Àxel Esteve. L’andorrà no ha pogut completar la primera mànega sota una intensa pluja que ha condicionat molt als dorsals alts. Esteve, que sortia amb el dorsal 69, no ha pogut realitzar avui el seu esquí en no trobar el ritme en una pista transformada per la pluja, que ha anat a més durant l’evolució de la carrera. L’esquiador del Principat ha quedat fora en una triple porta, a la part final en què no ha pogut entrar a temps.

El seu pas de crono pel primer sector el situava amb +1.32 (63è), mentre que en el segon sector era el 60è amb +1.00, i en el tercer, just abans de no poder continuar, era el 65è amb +2.24.

Àxel Esteve, esquiador: “Realment avui no ha sigut una carrera fàcil en molts sentits. Les condicions meteorològiques eren bastant desastroses, de fet estava plovent moltíssim. La pista estava bastant deteriorada i pels dorsals alts era una cursa molt complicada per a anar a buscar el top30. Tampoc ha sigut el meu millor esquí. En general no és una cursa molt bona, però continuarem treballant en aquesta dinàmica per a veure si ho aconseguim fer millor la pròxima vegada”.

“Al principi estava plovent una mica, però cada vegada plovia més, estàvem tots a la sortida amb paraigües. No he sabut adaptar massa al forat que hi havia, perquè tampoc podies empunyar cap porta, simplement era anar dintre del forat anant fent un boardercross, per a dir-ho d’alguna manera”.

Fred Beauviel, entrenador: “Havia fet un bon esquí a Kitzbuehel, però el problema és que a partir del dorsal 40 ha començat a ploure molt i ja no entrava ningú al top 30. Les condicions han canviat i era una altra cursa. Li ha costat com li ha costat a tots els que estaven amb un dorsal igual que el d’ell. Ho ha lluitat, però les condicions eren molt complicades”.