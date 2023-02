Àxel Esteve disputarà l’eslàlom dels Mundials de Courchevel-Méribel

Àxel Esteve a la Copa del Món de Val d’Isère (Alexis Boichard / Agence Zoom)

Finalment, la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha decidit que sigui Àxel Esteve el corredor que representarà a Andorra a la cursa d’eslàlom dels Campionats del Mon de Courchevel-Méribel que estan tenint lloc aquests dies.

Esteve, formarà part de la cursa d’eslàlom, que està prevista per a l’últim dia dels Mundials, és a dir el diumenge 19 de febrer. El que no se sap encara -es coneixerà al llarg de la setmana- és si haurà de disputar les qualificacions de l’eslàlom, que en qualsevol cas estan programades per al dissabte 18.

Roger Vidosa, director d’alpí de la FAE, ha explicat la decisió: “Aquesta última gira de curses FIS, més les dues Copes d’Europa a Jaun ens han confirmat que Axel Esteve és el candidat en millor forma i més ben preparat per a participar en els Campionats del Món”.

Vidosa comentava que “Àlex Rius participarà en les proves de Copa d’Europa de Berchtesgaden que coincideixen en el calendari amb els Mundials. Rius és jove i pensem que aquest calendari s’adapta molt més als seus objectius a curt o mig termini i segurament tindrà en el futur moltes altres ocasions per a poder participar en un gran esdeveniment com és uns Mundials”.