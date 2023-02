Àxel Esteve correrà la Copa d’Europa de Berchtesgaden, abans del Mundial

Àxel Esteve a la Copa del Món de Val d’Isère (Alexis Boichard / Agence Zoom)

Àxel Esteve, que correrà l’eslàlom dels Campionats del Món d’esquí alpí, també serà prèviament a la primera cursa de la Copa d’Europa de Berchtesgaden (Alemanya) en aquesta disciplina tècnica. La primera cita de la Copa d’Europa de Berchtesgaden comptarà amb Àlex Rius, però també amb Àxel Esteve, que intentarà agafar els 30 primers en la competició i sumar punts Copa d’Europa, com així serà també l’objectiu de Rius.

Es tracta d’una oportunitat per a intentar sumar i, així, anar lluitant per a obtenir millors dorsals en les pròximes carreres. En acabar la cursa, Esteve viatjarà a Courchevel per a estar preparat per a la cursa d’eslàlom del diumenge. La confirmació de si haurà de córrer o no la qualificació prèvia del dissabte es coneixerà demà divendres.