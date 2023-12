Àxel Esteve acaba 47è a la Copa del Món de Madonna

L’esquiador andorrà, Àxel Esteve, a Madonna di Campiglio (FAE)

Àxel Esteve ha disputat aquest divendres la Copa del Món de Madonna di Campiglio, a Itàlia. L’andorrà ha estat 47è a l’eslàlom, prova en què cada cursa que passa millora les seves prestacions. Esteve, que sortia amb el dorsal 67, ha estat el 47è temps a la primera mànega, no entrant per a la segona, però aconsegueix un resultat que li dona confiança, tant per la posició obtinguda com per les prestacions que ha ofert en carrera.

El crono de l’esquiador andorrà, Àxel Esteve, ha estat 50.79, a 2.83 del millor d’aquesta primera mànega, que ha estat el francès Clement Noel, amb 47.96.

Fred Beauviel, entrenador: “Avui l’Àxel ha fet la feina. Ha esquiat la part alta de forma bastant correcta. Al mur, a la part baixa ha esquiat molt sòlid, ha progressat molt als murs. Hi havia una directa al final del mur i, com molts, li ha costat una mica més. No ha sigut molt rigorós en aquesta línia i després s’ha bloquejat una mica i tornar a agafar el ritme amb la velocitat que has perdut, per les últimes portes ja és difícil tornar-hi. Si mirem els rivals que té al seu voltant, jo avui estic molt content de la feina que ha fet.