Àxel Esteve, a per l’eslàlom de la Copa del Món d’Schladming

L’esquiador andorrà, Àxel Esteve, en una imatge d’arxiu (Origami / Òscar Rius)

Aquest dimecres Schladming (Àustria) té una segona cita amb la Copa del Món. És el torn de l’eslàlom, on hi serà present l’esquiador, Àxel Esteve. L’andorrà prendrà part després de la cita de Kitzbuehel del passat diumenge, on va sortir a per totes i va demostrar, novament, que està en un gran moment de forma, tot i no acabar la primera mànega.

Ara arriba una nova oportunitat a la Copa del Món. Abans, en Copa d’Europa ja ha demostrat aquesta temporada que el seu nivell d’esquí va a més, com ho certifica la 21a i 29a posició que li van donar punts EC a Berchtesgaden (Alemanya), els passats 13 i 14 de gener.

La primera mànega està prevista per a les 17:45h, mentre que la segona serà a les 20:45 hores.

Àxel Esteve, esquiador: “Avui (dimarts) hem vingut a fer els últims ajustaments per a la cursa. La neu que tindrem serà bastant diferent que avui, perquè està plovent i és bastant humit. Demà (dimecres), en arribar més fred estarà una mica més llustrat i esperem que, no tant com Kitzbuehel, però esperem condicions dures. Demà dimecres sortim amb la mateixa idea que a Kitzbuehel, màxima intensitat, provar de donar-ho tot, potser ser més intel·ligent en alguns sectors que puguin crear més dificultat, però la idea és sortir amb la mateixa intensitat i intentar fer el mateix esquí”.