Àxel Esteve, 8è, i Carla Mijares, 23a a l’eslàlom dels Nacionals irlandesos

Si aquest dissabte eren els Nacionals de San Marino, aquest diumenge l’estació de Kronplatz (Itàlia) ha acollit uns altres Campionats Nacionals, en aquest cas els d’Irlanda. Àxel Esteve ha estat 8è en l’eslàlom masculí, mentre que en el femení Carla Mijares ha finalitzat 23a.

Esteve ha assolit la 8a posició amb un crono de 1.21.45, a 1.49 del vencedor, que ha sigut el búlgar Kamen Zlatkov amb 1.19.96. Així mateix, Àlex Rius ha estat 18è amb 1.22.30, a 2.34, mentre que Bartumeu Gabriel ha finalitzat 35è amb 1.24.79, a 4.83.

Per la seva part, Carla Mijares ha tancat la cursa 23a amb un crono de 1.31.12, a 2.94 de la guanyadora, la francesa Nastasia Noens (1.28.18). Així mateix, ha competit la també andorrana Clàudia Garcia, que no ha completat la primera mànega.

Demà es disputa un gegant a Kronplatz, en aquest cas corresponent als Nacionals de San Marino.

Xavi Cornella, 57è al supergegant dels Mundials júniors

L’estació canadenca de Panorama acull els Campionats del Món júnior, on Andorra està representada per Xavier Cornella. Ahir al vespre es va disputar el supergegant, on el corredor andorrà va ser 57è.

Cornella va assolir un temps de 1.10.49, a 3.92 del guanyador, que va ser el nord-americà Isaiah Nelson, que es va imposar amb 1.06.57.

Avui diumenge, a les 19:00h hora andorrana, comença la combinada, també amb Cornella al portilló de sortida. Després competirà al gegant el dimarts dia 8, i a l’eslàlom, el dimecres dia 9 de març.