Àxel Esteve, 6è a l’eslàlom FIS de Levi

Equip nacional de tècnica: Greg Ribotto, Bartumeu Gabriel, Xavier Cornella, Àlex Rius, Àxel Esteve i Fred Beauviel (FAE)

Avui dimarts s’ha disputat a Levi (Finlàndia) el segon eslàlom FIS i última cursa de l’equip nacional, que ha tingut en Àxel Esteve, Bartumeu Gabriel, Àlex Rius i Xavier Cornella la representació del Principat d’Andorra, aquests dies, a les curses finlandeses. En la jornada d’avui, Àxel Esteve, ha estat 6è.

Àxel Esteve ha estat 6è després de fer una primera mànega en què se situava 9è amb +1.90, i una segona en què assolia un +0.73 que el situava en el 5è lloc parcial, i en el 6è definitiu, amb un crono de 1.49.98, a 2.01 del guanyador, el finlandès Eduard Hallberg (1.47.97).

“L’Àxel ha gestionat bastant bé la primera mànega, podia haver agafat més riscos, però està demostrant que cada vegada està esquiant de manera més sòlida i correcta”, ha dit el responsable tècnic de l’equip, Fred Beauviel. “A la segona ha fet una bona prestació per a mi, estic molt content de com evoluciona i com està agafant confiança en llocs que tècnicament li costaven més, com les zones amb més pendents”, ha explicat Beauviel.

Per la seva part, Bartumeu Gabriel, Àlex Rius i Xavier Cornella no han pogut finalitzar la primera mànega en sortir-se, tots tres, al mur.





Balanç de l’estada a Escandinàvia: “Aquí podem esquiar tots els dies”

L’equip nacional de tècnica, amb els esquiadors Àxel Esteve, Bartumeu Gabriel, Àlex Rius i Xavier Cornella, l’entrenador Greg Ribotto i el responsable tècnic, Fred Beauviel, ha estat les últimes dues setmanes a Kabdalis (Suècia) i Levi (Finlàndia). L’estada a Escandinàvia esdevé fonamental per a poder tenir les millors condicions per a esquiar a Europa.

Així ho ha valorat el responsable tècnic de l’equip, Fred Beauviel: “Amb les condicions climàtiques canviants, el futur passa per a anar al setembre a Ushuaia i a l’octubre-novembre a Escandinàvia, perquè aquí tens unes condicions molt estables, molt fred, sí, però pots entrenar cada dia”.

Segons Beauviel, les condicions que es troben “no són les condicions dels glaciars, on estàs molt pendent de la neu, del vent, de com està la neu, si està tova, si no, etcètera…”. “Aquí sempre tens condicions espectaculars per a entrenar”, ha continuat explicant el responsable tècnic, que creu que, per això, “tots els equips anem cap aquest camí, Amèrica del Sud agost i setembre, i a Escandinàvia a l’octubre i novembre. A més, entrenes amb els equips que tenen molt nivell, el nivell que estem buscant”.