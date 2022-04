Avui és Pasqua de Resurrecció

Avui és la Pasqua del Crist ressuscitat.

Que ningú no estigui trist,

que a tots arribi la Pau del Senyor amb abundància.

Crist ha ressuscitat i s’ha aparegut als deixebles.

Està viu i nosaltres posseïm ja la vida eterna!

El sofriment, el dolor i la mort han estat vençuts.

No són el destí inexorable de les relacions humanes.

La pandèmia i les guerres, el desencís o el desànim

ja no tenen l’última paraula sobre nosaltres.

L’amor és possible, i el perdó, i la pau.

Ressuscitarem i les coses creades seran recreades.

Jesús ens assegura que Ell tot ho fa nou!

Aquesta és la nostra fe, és la fe de l’Església.

Crist Ressuscitat,

el mateix que es va aparèixer als apòstols i a les dones fidels,

ve contínuament a visitar-nos,

per treure’ns de la por i per enfortir-nos en la fe;

per fer camí amb nosaltres i per omplir-nos d’esperança,

amb el do del seu Esperit Sant!

Pel baptisme participem de la seva mort i resurrecció,

i som temples de l’Esperit, família dels sants.

No estem sols; Crist és amb nosaltres, camina amb nosaltres.

Obrim-li de bat a bat les portes del nostre cor i de la nostra vida,

perquè Ell ens renovi en aquesta Pasqua.

Som germans seus, amics seus.

Crist continua demanant-nos en aquesta Pasqua,

com ho feia a l’apòstol Tomàs: “No siguis incrèdul. Sigues creient!”.

Visquem amb convenciment i valentia la nostra fe,

i confessem-la en la família, el treball, les relacions socials…

Les paraules de Jesús són la veritat,

i el seu manament nou de l’amor, ens fa feliços.

Escampem aquesta fe a tot arreu.

Santa Pasqua de Resurrecció a tots!