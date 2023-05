Avui cuinem… tiramisú

Unes postres de tiramisú (Getty images)

El tiramisú és d’aquelles postres que té molts adeptes. No tothom, però, sí que hi ha molta gent n’està enamorat. Sigui demanat al restaurant o bé elaborat a casa, si ets d’aquelles persones que els agrada molt el tiramisú segur que el menges tot sovint. I, per si no l’has fet mai a casa, te’n donem una recepta:

Ingredients:

500 grams de formatge mascarpone

4 ous

150 grams de sucre

24 bescuits (pa de pessic)

1 tassa de cafè exprés fred

3 cullerades d’amaretto o licor de cafè

Cacau en pols per a decorar





Preparació:

Separa les clares de les clares dels ous. En un bol gran, bat les gemmes amb el sucre fins que estiguin espumoses i de color clar.

Afegeix el formatge mascarpone i barreja fins que estigui ben combinat.

En un altre bol, bat les clares d’ou fins que estiguin fermes i es formin pics. Agrega les clares d’ou a la mescla de formatge mascarpone i mescla suaument.

Mescla el cafè exprés amb el licor d’amaretto en un plat poc profund.

Mulla lleugerament els bescuits en la mescla de cafè i licor i col·loca una capa de bescuits en el fons d’una font per a servir.

Cobreix els bescuits amb una capa de la barreja de formatge mascarpone i repeteix fins que hagis utilitzat tots els ingredients, acabant amb una capa de barreja de formatge mascarpone.

Passa el cacau en pols per sobre de l’última capa de barreja de formatge mascarpone.

Cobreix el tiramisú amb film transparent i refrigera durant, almenys, 4 hores abans de servir.