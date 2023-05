Avortament, nacionalitat, immigració i urbanisme, plats forts de Cerni Escalé en el seu discurs del debat d’investidura

Cerni Escalé, segons abans del seu desmai en la jornada d’ahir

En aquesta jornada de dimecres s’està duent a terme el debat d’investidura al Consell General. Ahir va intervenir Xavier Espot, el candidat de Demòcrates a cap de Govern i mentre ho feia l’altre candidat, Cerni Escalé, aquest, va patir un desmai que va obligar a posposar la sessió fins aquest matí per tal que el líder de Concòrdia pogués recuperar-se de la seva indisposició.

En la continuació del seu discurs, Escalé, ha posat molt èmfasi en el creixement del país, indicant que s’ha de frenar l’especulació, limitar la inversió estrangera i, en conseqüència, reformar la Llei del sòl. El candidat ha remarcat que és molt important guiar-se pels estudis de capacitat de càrrega amb l’objectiu d’impedir un creixement urbanístic desmesurat.

Altres aspectes no menys importants abordats per Cerni Escalé han estat la reducció de temps de residència a Andorra per a obtenir la nacionalitat i despenalitzar l’avortament, fins i tot, estudiant-ne la seva legalització. Tampoc ha passat per alt l’Acord d’associació amb la UE, propostes de millora a nivell impositiu, la sostenibilitat energètica i la immigració, entre d’altres.

En una estona la sessió tindrà una aturada d’unes tres hores per a dinar i descansar i, després, es reprendrà amb la rèplica dels candidats -Espot i Escalé-, la intervenció dels grups parlamentaris, per a finalitzar amb la votació del cap de Govern.