Avís taronja per nevades abundants que s’allargaran fins aquest dilluns al matí

El Departament de Protecció Civil ha activat una prealerta després que el Servei Meteorològic Nacional (SMN) hagi emès aquest diumenge a la tarda un avís taronja per un episodi de neu a tot el país. La previsió apunta l’arribada d’un front aquesta propera nit de diumenge a dilluns que previsiblement deixarà nevades generalitzades que seran intenses i abundants durant la matinada. Les darreres sortides dels models meteorològics indiquen més acumulació i intensitat de neu que els de primera hora del matí.
Tot i que la cota de neu a l’inici de l’episodi a la mitjanit se situarà entre 1.200 i 1.300 metres, aquesta, baixarà ràpidament a qualsevol cota durant la matinada. El final de l’episodi es preveu demà dilluns a la tarda i es poden acumular fins a 30 cm als 1.000 metres. En altures superiors a 1.500 metres, les acumulacions poden ser de fins a 40 cm.
Es recomana el transport públic
En vista de la situació, Protecció Civil recomana a la ciutadania que anticipi els desplaçaments, que faci ús del transport públic i que eviti l’ús del vehicle privat sempre que sigui possible. Es recorda que els vehicles han d’estar preparats amb els equipaments especials i és obligatori utilitzar-los quan les condicions meteorològiques així ho requereixen.
Hores d’ara tots els departaments (Servei Meteorològic, Protecció Civil, Mobilitat, COEX i Cossos Especials) romanen atents a l’evolució de les previsions, que es poden consultar al web www.meteo.ad.
També es poden consultar les indicacions habituals de Protecció Civil per a nevades i glaçades. També es recomana a la població que consulti la informació de la xarxa viària a través de l’aplicació de mobilitat i a les xarxes socials oficials.
Prudència en les activitats en muntanya
El Servei Meteorològic també indica en l’actualització del butlletí d’allaus que Andorra se situa en el nivell 3 de perill d’allaus amb possibilitats de desencadenament molt fàcil en alguns casos i vessants i assolir puntualment grans dimensions. En aquest sentit, es recomana prudència a l’hora de realitzar activitats a la muntanya i, en cas de fer-ho, que sigui sota camins marcats i segurs de les estacions d’esquí. Així, també es recomana anar acompanyat, sempre equipat amb material de seguretat i avisar de la sortida i recorregut.