Avís per risc de pluja intensa a l’Alt Pirineu entre aquest dimarts i dimecres

Previsió de pluja intensa al Pirineu (iStock)

Protecció Civil de Catalunya ha activat l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions (Inuncat) a causa de les pluges intenses que ja hi ha des d’ahir dilluns al vespre i que es preveu que continuïn fins demà dimecres, quan s’espera la màxima intensitat. Els ruixats ja han afectat l’Alt Pirineu al llarg de la matinada passada i, segons la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), continuaran per pràcticament tot Catalunya les 48 hores vinents.

De moment, per a aquest dimarts el MeteoCat preveu “que el llindar d’intensitat augmenti de forma generalitzada a bona part de Catalunya”. I tot i que l’afectació més gran serà a les comarques del Camp de Tarragona, entre dimarts a la nit i dimecres al matí, de cara a demà també s’espera un episodi força intens al Pirineu. A més a més, Protecció Civil adverteix que les precipitacions poden anar acompanyades de vent i, localment, de pedra.

De cara a dijous, en canvi, es preveu que el front es retiri i que el matí sigui assolellat o com a molt amb alguns núvols, malgrat que a la tarda encara hi pot tornar a haver ruixats, principalment, a les comarques de Girona.

Paral·lelament, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre comunica que ha intensificat la vigilància i recorda la possibilitat de crescudes sobtades a barrancs i afluents de petita entitat, en aquells punts on hi hagi les tempestes més intenses. Per això, es reitera la recomanació d’evitar aturar-se o estacionar vehicles a prop de rius i barrancs. Tots els consells per a situacions com aquesta es poden trobar al web interior.gencat.cat/inundacions.