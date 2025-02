Avís groc per vent i neu

Mapa d’avís groc per neu i vent (SMN)

Canvi de temps a la vista. El pas del front que creua el Principat d’Andorra ha fet activar un avís groc per vent al nord del país, per ràfegues de 100km/h als cims i 60 km/h a les valls. També hi haurà nevades a tot el territori amb acumulacions de més de 10 cm a 2000m, 5 cm a 1500m i una enfarinada de matinada a cotes inferiors. Així ho preveuen els darrers pronòstics del Servei Meteorològic Nacional (SMN).

Així doncs, l’acostament de la pertorbació atlàntica aportarà un canvi de temps i nevades ja a partir del vespre i durant la nit d’aquest divendres, 7 de febrer. Com és habitual, es recomana precaució a l’hora de circular per carretera i de fer activitats a la natura.