Avís groc per tempestes i taronja per l’onada de calor

Seguirà l’onada de calor al Principat i apareixeran tempestes (Servei Meteorològic)

El Servei Meteorològic Nacional ha activat, per a aquest diumenge, 20 d’agost, l’avís groc per tempestes i manté l’avís taronja per l’onada de calor. Al sud del país els termòmetres tornaran a arribar a màximes de 35º. A la tarda, arribaran tempestes que refrescaran l’ambient.

Tot i això, les temperatures extremes al centre i al sud del país continuaran sent les protagonistes fins a mitjans de la setmana vinent, raó per la qual es manté l’avís taronja, tant per les altes temperatures com pel perill d’incendi fins dimecres, tot i la possibilitat d’algun ruixat a les tardes.

Protecció Civil recorda que es limitin les sortides a l’exterior i les activitats físiques en les hores de més calor. Recomana també dur aigua, mantenir-se hidratat i vestir amb roba lleugera. Finalment, demana que es tingui especial atenció dels col·lectius més vulnerables com la gent gran i els infants.