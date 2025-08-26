Avís groc per tempestes i baixada de les temperatures

El Servei Meteorològic Nacional (SMN) ha activat l’avís groc per les tempestes que arribaran aquest dimecres al vespre associades a l’exhuracà Erin i que s’allargaran fins dijous al matí, amb risc de pluges intenses, vent fort i calamarsa.
Dijous el front travessarà el Pirineu i deixarà inestabilitat amb ruixats i un notable descens de les temperatures, que no passaran dels 21 °C a Andorra la Vella i dels 9 °C al Pas de la Casa. Divendres, un cop superat el front, el temps millorarà amb més sol i un lleu repunt tèrmic.