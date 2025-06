Avís groc per tempestes, aquest dimecres

Un paraigua sota la pluja (Pexels)

El Servei Meteorològic Nacional (SMN) ha llançat un avís groc per tempestes per aquesta tarda de dimecres. Les altes temperatures són protagonistes durant la primera meitat de la jornada, però a la tarda i vespre hi haurà el pas d’un front que podria deixar aiguats importants de cara a darrera hora del dia, sobretot a l’oest del país.

En la seva previsió, el servei alerta de l’arribada d’una depressió per l’oest de la Península Ibèrica que, en contacte amb una massa d’aire càlid del nord d’Àfrica, pot provocar tempestes que aniran guanyant terreny al Pirineu a mesura que avanci el dia.