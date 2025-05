Avís groc per tempesta

Un paraigua sota la pluja (Pexels)

S’enceta la setmana amb l’arribada d’un front que pot deixar ruixats tempestuosos aquesta tarda i nit de dilluns. La tempesta pot deixar abundants precipitacions i vindran acompanyades d’activitat elèctrica i fortes ventades. Per tot això, el Servei Meteorològic Nacional ha activat l’avís groc fins ben entrada la nit.

A primera hora de la tarda començava a arribar una pertorbació als Pirineus i l’episodi es pot allargar fins a les 21h del vespre. Les ràfegues de vent poden arribar als 80 quilòmetres per hora en altitud. Com sempre que hi ha aquestes condicions, Protecció Civil alerta que s’han de vigilar amb les activitats a l’exterior i reduir en el possible les activitats que requereixin un desplaçament.