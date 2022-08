Avís groc per risc de tempestes, aquest dimecres

La situació meteorològica serà ben semblant a la registrada els darrers dies. Per aquest motiu, per a aquest dimecres, dia 10 d’agost, s’ha activat l’avís groc per risc de tempestes. Segons els Servei Meteorològic d’Andorra, el flux de nord-oest tornarà a afavorir el creixement de núvols a la tarda després del matí assolellat.

S’esperen tempestes, sobretot al centre i sud del país, però, més febles que les d’ahir. Demà dijous també es preveuen alguns ruixats de tarda, però febles i dispersos.

Aquesta situació també és extensiva a d’altres punts del Pirineu, com a l’Alt Urgell, on aquests darrers dies hi ha hagut tempestes i s’ha recollit força precipitació.