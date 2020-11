TÍTOL: Aves de presa

GÈNERE: Aventures

DURADA: 108 min.

CLASSIFICACIÓ: 16 anys

DIRECTOR: Cathy Yan

INTÈRPRETS: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Pérez, Chris Messina, Derek Wilson, Steven Williams…

SINOPSI: Maquiavèl·lica faula explicada per Harley Quinn, com només ella podria fer-ho. Quan Roman Sionis, el malvat més pervers de Gotham, i el seu incondicional el Zsasz, es marquen com a objectiu una nena anomenada Cass, la ciutat es bolca per buscar-la. Els camins de la Harley, la Caçadora, la Canari Negre i la Renee Montoya xoquen, però a aquest estrafolari quartet no li queda més remei que unir forces per derrotar el Roman.