Avantatges de viatjar sol

Els éssers humans estem acostumats a fer-ho tot sempre acompanyats: anar al teatre, al cinema, a sopar a un restaurant o fins i to a viatjar. Viatgem en família, en parella o amb amics… Però quan ho fem amb algú, estem supeditats als nostres acompanyants per a tot. Els nens ens condicionen el tipus de viatge que realitzem, tant en destinació com en restricció d’horaris i activitats, i quan viatgem amb adults, sempre hi ha moments en què, pel bé de la convivència, hem de cedir o deixar de fer alguna cosa que ens agrada, o al contrari. Aquesta és una de les raons principals per les quals plantejar-se un viatge en solitari en algun moment de la vida, és necessari. Vegem-ne algunes més.

1. Destí: pots anar on vulguis i quan vulguis, sense demanar permís, sense haver d’arribar a acords o fer malabarismes per a quadrar calendaris.

2. Equipatge: podràs posar a la maleta el que et vingui de gust “per si de cas”, i no hauràs de sentir queixes com que el teu equipatge pesa molt o sobre la necessitat o no de portar certes peces o objectes.

3. Horaris: llibertat completa d’horaris, ets tu qui distribueixes l’oci i el temps. Decideixes a quina hora aixecar-te per a anar a visitar monuments o per contra no fer-ho, fer cues interminables o canviar constantment l’itinerari al teu antull i segons les circumstàncies que es presentin.

4. Companyia: malgrat viatjar sol/a, mai ho estaràs ni et sentiràs així. Sempre hi ha gent disposada a ajudar i donar un cop de mà quan més ho necessitis, sobretot en casos d’urgència. A més, el fet de viatjar en solitud sol propiciar encara més conèixer persones noves, ja que quan vas en grup sols centrar-te tan sols en aquest.

5. Autoconeixement: és un moment ideal per a reflexionar, per a centrar-te en tu i saber el què vols, pensar, relaxar-te i prendre decisions importants de la teva vida.

6. Autonomia: tornaràs més segur/a de tu mateix/a perquè seràs tu qui hauràs de valer-te per tu mateix/a sense l’ajuda de ningú, encara que no sàpigues idiomes i sense esperar que siguin uns altres els qui es comuniquin amb els vilatans. T’adonaràs que pots ser totalment independent.

7. Perdre la por: superaràs moltes pors que tenies i també molts prejudicis. T’adonaràs que hi ha més gent com tu i veuràs que hi ha altres opcions en la vida que mai abans t’havies plantejat.

Viatjar sol és cada cop més freqüent avui dia, ja que no sempre trobem amics que vulguin o puguin acompanyar-nos en aquell viatge que sempre has volgut fer. Atreveix-te en aquesta experiència i veuràs que hi ha més avantatges que inconvenients i que et reportarà moltíssims beneficis, alhora que et sentiràs molt feliç d’acomplir el teu somni.