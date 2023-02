Avantatges de les fregidores d’aire

Una fregidora d’aire (Getty images)

Les fregidores d’aire o Air Fryer són un petit electrodomèstic de funcionament similar al d’un petit forn de convicció i que permet fregir aliments sense haver de submergir els aliments en grans quantitats d’oli com ocorre amb altres fregidores.

Però no sols permeten fregir, sinó que també couen i fins i tot hi ha models que enfornen. Els avantatges que ofereixen aquests aparells són nombroses:

– L’oli que necessiten és mínim, concretament fins a un 75% menys que les convencionals, per la qual cosa l’estalvi de diners és significatiu.

– Els aliments cuinats són més saludables, degut també al menor ús d’oli.

–Tenen una estètica més moderna.

– Són senzilles d’utilitzar.

– Es poden programar, i fins i tot algunes marques ofereixen models amb connexió wifi o que poden activar-se amb el telèfon intel·ligent o per veu, amb assistents com el de Google o Alexa, pel que no s’ha d’estar pendents de la cocció.

– No esquitxen oli.

– No hi ha risc que el menjar es cremi.

– Eliminen l’olor i el fum en la cuina.

– S’escalfen automàticament, per la qual cosa no és necessari esperar un temps al fet que l’oli estigui a punt.

– Els aliments es couen de manera homogènia.





Encara que menys; no obstant això, també tenen algun inconvenient:

– Ocupen espai.

– Solen ser de grandària més petita, motiu pel qual, segons el model que tinguem, no permet fer grans quantitats de menjar.

– El sabor i la textura dels aliments no és el mateix que el d’altres fregidores convencionals o paelles, perquè no deixa de ser una cocció i no un fregit com a tal.

– Requereix per a fregir de major temps, per la qual cosa poden arribar a produir-se acrilamides, que són unes substàncies químiques que es formen a partir d’alguns aliments que contenen midó (com és el cas de les patates) quan aquests arriben a temperatures elevades.

Malgrat això, les utilitats i beneficis de les Air Fryer són inqüestionables, per la qual cosa no és d’estranyar que s’hagin convertit en un dels electrodomèstics més demandats en els últims anys.