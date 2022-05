Avantatge de la cuina a mida integrada en el saló

Les cuines integrades guanyen adeptes. Aprofitant la llum natural i guanyant la màxima amplitud del nostre espai de descans, ens trobem davant una obra còmoda i amb la qual ens sentim molt reconfortats.

Les cuines de disseny aposten pels espais oberts, per aquells que es poden aprofitar de l’espai que hi ha sense deixar de costat el sofisticat. A continuació, perquè estiguis al cas, compartim alguns avantatges:

Espai més ampli. Les cuines integrades en el saló guanyen amplitud, a més de l’oportunitat de guanyar una habitació per als convidats o un petit traster on estava la cuina.

Aprofita la llum solar. El saló sol ser l’espai de la casa pel qual entra més llum i, si la cuina està en el mateix lloc, s’aprofitaran aquests raigs també per a ella.

Bona comunicació familiar. Al marge de la distribució que pugui o no tenir, una cuina integrada en el saló ens serveix també com a forma de comunicació amb els altres. S’agraeix no estar fent el menjar de manera individual, sinó gaudint de la companyia.

Espai multiús. Quan dues dependències de la casa comparteixen un mateix espai, automàticament passen a ser racons multiús, llocs en els quals podem fer més d’una cosa alhora i als quals li traurem un màxim rendiment.

Espai modern. Les reformes de cuina són cada vegada més modernes. Tenim veu pròpia i moltes alternatives d’entre les quals podem triar el tipus que més ens agrada.

Per Tot Sant Cugat

Font: Decoracion2.com