Avancen els treballs de segellat de la filtració a la presa de l’embassament de Rialb

El pantà de Rialb amb la seva presa a la dreta (Govern.cat)

Aquest divendres, 16 de maig, s’ha celebrat la setena reunió del Comitè Tècnic del pla INUNCAT per a fer seguiment de les mesures que es duen a terme a l’embassament de Rialb (la Noguera). La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha informat que avancen amb normalitat els treballs a la presa per a trobar l’origen de la filtració i poder-la segellar, malgrat que encara es podran allargar durant algunes setmanes. S’ha insistit en que la situació no comporta risc per a la població en el marc de les mesures correctives que s’estan duent a terme.

Amb aquesta situació d’escenari 1 de la presa, i mentre durin les tasques de segellat de la filtració, Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya manté l’Alerta preventiva del Pla INUNCAT.

S’ha convocat una pròxima reunió de seguiment per al proper divendres, i es manté el contacte amb els municipis propers a l’embassament (els municipis situats entre els embassaments de Rialb i Riba-roja) per a actualitzar-los la informació.