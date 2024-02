Avancem vota en contra del pressupost, a Encamp, “per la manca de propostes en habitatge”

Consell de Comú a Encamp aquest dijous (Comú)

Els consellers d’Avancem (PS + Independents) al Comú d’Encamp, Marta Pujol i Josep Lluís Agudo, han votat, avui dijous, en contra del pressupost presentat per la majoria comunal. Des d’Avancem es considera que el text no compta amb una partida destinada a la creació d’una conselleria ni un departament d’habitatge i que la problemàtica no es pot resoldre amb ajuts complementaris, ja que s’ha de fer a través de mesures com l’habitatge a preu assequible i amb coordinació de totes les institucions implicades.

Pujol i Agudo han recordat a la majoria de Mas que “no hi ha cap previsió d’una transformació real per a afrontar la problemàtica” i han posat com a exemple de bones pràctiques el Comú d’Andorra la Vella, que té una conselleria destinada a habitatge i treballa en el programa Reviu, de rehabilitació de pisos i edificis buits, i la construcció destinada a preu assequible a Santa Coloma.

Així mateix, els consellers socialdemòcrates han argumentat que una partida de 50.000 euros per a ajuts a l’habitatge no és suficient ni resol la necessitat de regular els preus i que cal incentivar l’entrada de pisos buits al mercat de lloguer reduint l’ITP del 3% a l’1,5% per als que els destinin a arrendament o augmentar l’impost de la propietat als qui tinguin habitatges buits.





Estudis de càrrega i dinamització de les Pardines i l’estany d’Engolasters

Marta Pujol i Josep Lluís Agudo també han formulat avui dijous, a la sessió de Comú, preguntes a la majoria. En concret, Avancem ha exposat que Mas ha fet públic que no posarà límits a la construcció perquè considera que l’estudi de capacitat de càrrega no impedirà el creixement urbanístic i que a Encamp no s’ha construït tant com en altres parròquies. Pujol ha destacat que això significa que “es continuaran donant llicències sense control i sense tenir clar si es podran garantir els subministraments i els serveis bàsics” i ha preguntat quan es tindran els estudis de capacitat de càrrega i si el Comú es compromet a esperar al resultat i aplicar les recomanacions que se’n derivin.

Els consellers socialdemòcrates també han sol·licitat saber per què, després d’haver renunciat a desenvolupar el projecte guanyador del concurs d’idees sobre la dinamització de les Pardines i l’estany d’Engolasters i de dir en campanya electoral que no es duria a terme, el Govern de Laura Mas ha decidit reprendre la intervenció, i si hi ha cap interès particular que s’imposi respecte a l’interès general de preservar l’entorn natural.

Finalment, Avancem també ha preguntat quins criteris d’eficiència econòmica i optimització de la despesa s’han aplicat en el projecte de pressupost.