Avancem reclama revisar els protocols de seguretat «després dels incidents violents a la Festa del Poble d’Encamp»

Des del Grup Avancem, a l’oposició del Comú d’Encamp, «volem expressar la nostra profunda preocupació pels incidents violents ocorreguts aquest cap de setmana en el marc de la Festa del Poble, sense ànim de polititzar uns fets tan greus, però amb la voluntat política d’esmenar i redreçar la situació en el futur». En primer lloc, des de la formació manifesten que «volem traslladar tota la nostra solidaritat i suport a les persones afectades, així com als seus familiars i persones properes, ens posem a la seva disposició per al que necessitin i els desitgem una recuperació ben ràpida». Alhora, -afegeixen- «volem reconèixer la tasca dels serveis d’emergència, i dels cossos de seguretat que van intervenir per atendre la situació, però no podem entendre que en algun cas els mateixos treballadors de l’empresa contractada per a garantir la seguretat es converteixin en agressors».
Els fets viscuts evidencien la necessitat d’obrir una reflexió seriosa i responsable sobre les mesures de prevenció i seguretat en aquest tipus d’esdeveniments, en opinió d’Avancem. «Malauradament, no és la primera vegada que es produeixen incidents d’aquestes característiques al nostre poble, i aquesta realitat ens obliga a actuar amb determinació perquè situacions similars no es tornin a repetir».
Per aquest motiu, des d’Avancem «considerem imprescindible impulsar un debat ampli i constructiu entre totes les parts implicades per a revisar els protocols vigents, identificar possibles mancances i implementar les millores necessàries que permetin garantir unes festes populars segures per a tothom».
En aquest sentit, assenyalen des de la formació que «ens posem a disposició de la majoria comunal, i així ja els ho hem fet saber, per a analitzar els fets ocorreguts i treballar conjuntament, des de la responsabilitat institucional i la voluntat de consens, en l’adopció de les mesures que calgui per a reforçar la seguretat en futures celebracions».
Des d¡Avancem acaben manifestant que «les festes populars han de continuar sent espais de convivència, celebració i cohesió social. És responsabilitat de totes les institucions i dels agents implicats fer el possible perquè la ciutadania pugui gaudir-ne amb les màximes garanties de seguretat i tranquil·litat».