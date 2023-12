Avancem, Per Sant Julià i Amb Seny exposen els seus programes

La candidata número 7 de la llista d’Avancem, Gisela Escolà, amb un gos a Encamp (PS)

Les candidatures socialdemòcrates o que han formalitzat un pacte de coalició per a les eleccions comunals de diumenge vinent han realitzat una jornada més campanya. Les formacions polítiques han exposat el seu programa electoral a Encamp, Sant Julià de Lòria i la Massana.

A Encamp, Avancem retirarà la prohibició de passejar amb gossos per l’Alguer i Mojácar

Avancem (PS + Independents) modificarà la reglamentació comunal sobre la tinença d’animals per a retirar la prohibició de passar amb gossos pels passejos de l’Alguer i de Mojácar i vetllarà perquè les colònies de gats estiguin degudament censades i desparasitades amb l’objectiu de vetllar per un model de convivència que es basi en el respecte del benestar de les persones i els animals de companyia.

La candidata número 7 de la llista, Gisela Escolà, ha destacat avui dilluns que la prohibició és va aplicar a causa de la Covid, però que ara es innecessària. Així mateix, ha ressaltat que l’actual parc de gossos que hi ha a les Bons “no té cap tipus de seguretat ni supervisió” i que caldria delimitar-lo i senyalitzar-lo correctament, i comptar amb espais per a animals de totes les mides. “No entenc que hi hagi un prohibició a un camí que arriba a un parc de gossos. No té sentit i els veïns haurien de poder passejar amb les seves mascotes, sempre sota la responsabilitat dels seus propietaris”.

Pel que fa als pipicans d’Encamp i del Pas de la Casa, Avancem considera que cal un millor manteniment, amb deixalles buides i bústies plenes de bosses per a recollir els excrements, així com punts d’aigua perquè els gossos puguin hidratar-se. La llista també destaca que molts són petits i fan pudor. Per això, els socialdemòcrates aposten per a destinar camps on els animals puguin corre, que es cansin, i que tinguin oportunitat de fer activitats com agility amb seguretat i llibertat.

Escolà ha destacat que el Comú d’Encamp també hauria de col·laborar amb les associacions protectores del país per tal de tenir registrades les colònies de gats i dotar de més higiene i benestar entre els veïns i els animals. “No hi ha cap control dels gats, no estan vacunats ni els tenen censats”. Així mateix, ha denunciat que Encamp és l’única parròquia que no té cap col·laboració amb la protecció d’animals.





Per Sant Julià rebaixarà les quotes del centre esportiu

Per Sant Julià rebaixarà i millorarà les quotes del LauEsport, ja que és un dels reclams més freqüents entre les persones que practiquen esport en el centre esportiu de la parròquia.

La candidata número 7 de la llista socialdemòcrata, Belén Oliveira, ha explicat aquest matí de dilluns que els usuaris els han fet arribar aquest malestar perquè els imports són “elevats respecte a d’altres centres esportius”. En aquest sentit, la llista encapçalada per Antonio Miralles, establirà un canal de comunicació accessible als membres de LauEsport per a rebre les necessitats i inquietuds de les persones que fan ús del centre esportiu i ajustar així els serveis oferts de la manera més adequada.

Oliveira ha subratllat que la voluntat de Per Sant Julià és la de fomentar l’esport i recuperar la vida esportiva a la parròquia, ja que actualment s’ha perdut, i fer-ho a nivell familiar i professional. Per Sant Julià considera que millorar l’oferta esportiva també serà beneficiós per al comerç local i que s’ha d’anar “un pas més enllà” per a fer notori i fomentar que la parròquia està distingida com a Vila europea de l’esport 2023.

La candidatura també aposta pel suport a l’esport de base i, per això, simplificarà i objectivarà les convocatòries de suport econòmic a clubs i associacions amb la finalitat de donar reconeixement a la bona gestió i la promoció de l’esport com a cohesió social. Així mateix, es promourà per als més joves i s’instal·larà mobiliari per a practicar-lo a l’aire lliure en parcs, en punts verds de la parròquia, que estarà destinat a totes les generacions.





Amb Seny oferirà, a la Massana, escoles bressol a preu assequible i “una residència per a la gent gran”

Amb Seny garantirà escoles bressol a preu assequible per a famílies amb baixos ingressos i monoparentals i “analitzarà” la creació d’una residència per la gent gran. Així ho ha fet saber aquest matí de dilluns, Vicente Zapata, candidat número 7 de la llista, qui ha subratllat que la candidatura vol apostar per polítiques que fomentin l’equitat social i que el Comú doni accés universal als serveis que ofereix.

En aquest sentit, Zapata ha destacat que des de la corporació comunal “s’ha fet molt”, però que encara hi ha mancances que potencien les desigualtats i que, per això, calen mesures intergeneracionals com les exposades per Amb Seny, i d’altres com un treball més cohesionat amb entitats socials, ONG, i plataformes per a tractar de primera mà els problemes que tenen les persones afectades que resideixen a la parròquia.

Amb Seny també aposta per una major dedicació a la salut mental des de la infància fins a la tercera edat, tot i que el focus estarà centrat, principalment, en els joves. La candidatura aposta per crear una xarxa de suport integral al col·lectiu, on el Comú pugui conèixer la situació del col·lectiu en aquest àmbit i oferir suport amb assessorament i ajudar en tot allò que sigui possible.