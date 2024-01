Avancem demana més diàleg entre el Comú i Canillo pels terrenys de la concessió a Saetde

La consellera comunal d’Avancem a Encamp, Marta Pujol (PS)

Els consellers d’Avancem (PS + Independents) al Comú d’Encamp, Marta Pujol i Josep Lluís Agudo, han demanat aquesta tarda de dimecres, a la majoria, que intensifiqui el diàleg amb el Comú de Canillo sobre l’afer dels terrenys cedits a Saetde i que Canillo reclama com a seus. Pujol ha destacat la importància de parlar entre administracions i que la qüestió no arribi a judicialitzar-se, ja que això comporta una disputa permanent i preocupant entre administracions.

En aquest sentit, els consellers socialdemòcrates han votat a favor de desestimar el recurs presentat pel Comú de Canillo, que a banda de sol·licitar l’exclusió de la concessió dels tres terrenys, retreu a la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, que no els contestés les cartes prèvies al recurs i posen en dubte la legalitat de la modalitat de concessió per concurs de projectes, qüestió que la resolució del Comú d’Encamp rebat de manera argumentada. Així mateix, Avancem ha destacat que el suport es dona “per lleialtat institucional”: “Ens toca defensar la parròquia d’Encamp també des de la minoria i anar tots els consellers del Comú alhora.”

Tot i això, Pujol i Agudo han subratllat la manca de transparència de la majoria durant la legislatura passada, ja que la qüestió es va treballar sense compartir-la amb la resta de consellers i es va presentar “amb grans dosis de triomfalisme”. Per això han sol·licitat que les actuacions estratègiques per a la parròquia es treballin i debatin des del principi amb transparència i comptant amb les aportacions de tots i totes els consellers i conselleres del Comú per tal de prendre decisions més elaborades que prevegin i evitin complicacions.