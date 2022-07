Autoritzen al FC Andorra a que faci obres al Nacional per a fer-ne ús les dues pròximes temporades

La Secretaria d’Estat d’Esports ha acceptat l’acord de col·laboració al qual han arribat l’FC Andorra, la Federació Andorrana de Futbol (FAF), el VPC Andorra Rugby XV i la Federació Andorrana de Rugbi (FAR) per a l’ús de l’Estadi Nacional les dos propers temporades.

Segons l’entesa a la qual han arribat els quatre actors, el FC Andorrra, arran de l’ascens aquesta temporada a la segona divisió espanyola de futbol, podrà utilitzar de forma preferent l’Estadi Nacional per a la disputa dels partits. L’Estadi Nacional és l’única infraestructura del país que compleix les necessitats establertes per a la competició.

La voluntat del Govern en aquesta situació, tal com ha expressat en nombroses ocasions, ha estat la de facilitar al màxim possible totes les opcions viables i donar resposta a totes les demandes, sempre tenint en compte que eren les entitats les qui s’havien de posar d’acord. És en aquest context que el Govern ha afavorit el diàleg i l’entesa entres totes les parts per a trobar la millor solució a la situació, i atenent també la demanda d’espai que ha requerit el FC Andorra i el Comú d’Encamp.

D’aquesta manera, i amb motiu de l’acord entre totes les parts, la secretaria d’Estat d’Esports està acabant d’ultimar amb els actors implicats els convenis que regularan la cessió d’ús de la infraestructura. Amb la voluntat de facilitar l’inici de les obres a l’Estadi Nacional, per acabar de complir amb els requisits marcats per la competició, s’ha acordat amb el FC Andorra la disponibilitat de la infraestructura, de titularitat pública, per a l’inici de les obres en dues fases. Les obres seran costejades de manera íntegra pel FC Andorra.

Així, i a partir d’aquest divendres 8 de juliol, s’habilita a l’FC Andorra a iniciar les obres que no afectin la superfície de joc i el dia 15 de juliol es podran dur a terme la resta de treballs.