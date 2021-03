Autoritzada l’obertura dels casals d’avis i cases pairals

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, l’obertura dels casals d’avis i les cases pairals a partir de demà. Tal com ha exposat Martínez Benazet, l’obertura s’autoritza donat que “els usuaris d’aquestes instal·lacions formen part de la fase 2 del Pla de vacunació i, per tant, molts d’ells ja han rebut la vacuna”. Tot i així, el titular de Salut ha especificat que només podran obrir si segueixen les mesures específiques que s’han marcat per aquestes instal·lacions.

Així, els avis només podran accedir-hi si han estat vacunats com a mínim amb una dosi –han d’haver passat, com a mínim, 21 dies des de la primera administració–, haver passat la malaltia en un termini inferior a 6 mesos o disposar d’un resultat de serologia positiu dels darrers 3 mesos.

A més, les activitats a l’interior s’han de dur a terme en grups de màxim 4 persones, cal prioritzar les activitats a l’aire lliure i dur a terme un registre dels usuaris que accedeixen als serveis. Els usuaris hauran de signar un certificat conforme no presenten símptomes de malaltia aguda i conforme no estan sotmesos a una mesura d’aïllament domiciliari.

Pel que fa al personal que hi treballa, s’haurà de fer un cribratge amb test d’antígens cada cop que s’incorporin al torn, a no ser que hagin estat vacunades, que podran cribrar-se només un cop a la setmana.