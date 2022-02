Automatitzar-se o quedar-se enrere: la importància de la IA en el sector jurídic

L’arribada de la pandèmia ha accelerat els ja iniciats i necessaris processos de digitalització i modernització de les empreses. En el cas concret del sector jurídic, l’anomenat legaltech apareix com la principal resposta i salvavides per a les empreses que volen fer el salt i adaptar-se a les noves necessitats de l’entorn.

“El terme legaltech representa la unió de dos conceptes: legal i technology, associant-se amb la implementació de la tecnologia en el món de les lleis, amb l’objectiu de simplificar, agilitar i optimitzar les tasques associades a advocats, jutges i notaris, entre altres professionals vinculats al sector jurídic”, va explicar Miguel Montero de Quadras, CEO d’Atomian, Enginyer de programari, emprenedor i pioner d’un nou model d’intel·ligència artificial, en un webinar celebrat al costat del portal especialitzat Economist & Jurist.

A través del legaltech, els professionals podran implementar noves tecnologies en la pràctica professional del dret. En l’actualitat existeixen diferents tipus de programari i eines per a això, les quals van des de la visió de processos, fins a la lectura de documents, com és l’extracció d’informació clau o detecció de fites processals en notificacions judicials, amb nivells de precisió pròxims al 100%.

“La finalitat principal de la implementació d’aquestes tecnologies és esprémer al màxim l’eficiència dels recursos, de manera que es puguin augmentar ingressos al mateix ritme que es redueixen els costos”, afirma l’expert.

La Intel·ligència Artificial, artífex de la transformació jurídica

En l’actualitat, el 90% dels despatxos d’advocats reconeix que ha d’evolucionar i modernitzar el seu negoci. Davant aquest escenari, l’entrada de la Intel·ligència Artificial (IA) s’erigeix cada vegada més en un pilar fonamental.

En aquesta línia, Montero de Quadras recorda la importància de formar als treballadors del sector perquè puguin aprofitar-se de tots els avantatges d’aquesta nova tecnologia, a través de la qual poden “reduir-se dràsticament” els costos de gestió documental amb programes capaços d’entendre i manipular grans quantitats d’informació.

“Amb la reducció de temps en aquesta mena de processos mecànics i laboriosos, els juristes podran dedicar temps a altres aspectes del seu ofici en els quals el seu coneixement i experiència sigui més diferencial. I el camí per a aconseguir-lo? Aquest passa per una automatització de processos documentals inicial, a través de la qual el professional pugui democratitzar l’accés a les dades i prendre decisions basades en els mateixos per a, després, aplicar qüestions analítiques per a interpretar resultats”, conclou el CEO d’Atomian.

Per Tecnonews