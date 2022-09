Autocaravanes elèctriques: l’escapada més sostenible

Si hi ha una manera de viatjar que permet mantenir un contacte directe amb la naturalesa aquest és el de desplaçar-se en una autocaravana. Per a moltes persones representa una manera de vida i una forma increïble de desconnexió. Viatjar amb la casa a coll i pernoctar en llocs diferents en plena naturalesa fan que aquesta opció continuï guanyant adeptes. Ara que l’electrificació també ha arribat a aquesta mena de vehicles, pot ser que molts més amants del medi ambient es decideixin a fer el pas.

Les autocaravanes elèctriques són aquells models que funcionen exclusivament amb energia elèctrica emmagatzemada en una bateria. Gràcies a una pantalla situada a l’interior del vehicle, es pot saber quins són els nivells de càrrega i bateria que necessiten els models.

Els avantatges de les autocaravanes elèctriques se centren en la seva eficiència i la reducció d’emissions de CO₂ i partícules. Dos aspectes especialment importants per al perfil d’usuari que sol adquirir aquest tipus de vehicle. Quant als inconvenients, el principal és que la xarxa d’estacions de càrrega és encara escassa i un dels principals al·licients dels usuaris de les autocaravanes és la possibilitat d’arribar a destins remots, on trobar un punt de recàrrega no sempre resulta fàcil. No obstant això, ja hi ha fabricants que han presentat alternatives interessants per a esmenar aquest inconvenient.

Per circulaseguro.com