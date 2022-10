Autobús gratuït a la Seu d’Urgell per a anar al cementiri el dia de Tots Sants

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell tornarà a posar aquest pròxim dimarts 1 de novembre, festivitat de Tots Sants, un servei d’autobús gratuït per a arribar fins al cementiri municipal. L’autobús funcionarà durant tot el dia, concretament de les deu del matí a les dues del migdia i de les quatre a les sis de la tarda.

L’objectiu d’aquest servei de transport pel dia de Tots Sants respon a facilitar el desplaçament fins al cementiri municipal a totes aquelles persones que no disposen de vehicle, així com també per a persones grans o ciutadans amb dificultats de mobilitat.

Aquest autobús tindrà parades a la rotonda de Bisbes Prínceps (plaça Europa), al carrer Comtat d’Urgell (plaça Lleteries), a la plaça de Mossèn Pere Pujol, al carrer Bisbe Iglesias Navarri (pavellons militars) i a la plaça Catalunya (davant gestoria).

Pel que fa al recinte del propi cementiri, dissabte 29, diumenge 30 i dilluns 31 d’octubre i dimarts 1 de novembre hi haurà operaris de suport que es trobaran a disposició de totes aquelles persones que el visitin, entre les vuit del matí i dos quarts de dues del migdia, i de quatre a sis de la tarda.

El cementiri municipal de la Seu restarà obert de les vuit del matí fins a les vuit del vespre, mentre que el cementiri de Castellciutat estarà obert de vuit del matí a sis de la tarda.