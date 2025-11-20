Autea rep la recaptació de 5.800 euros de les inscripcions a les marxes populars “Mou-te per la teva salut”

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, i la cònsol major d’Ordino, en qualitat de representant dels cònsols, Maria del Mar Coma, han fet entrega d’un xec de 5.800 euros a l’associació del trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) d’Andorra, Autea, provinent de la recaptació de les inscripcions a les marxes populars ‘Mou-te per la teva salut’, que es van celebrar el passat 18 d’octubre a les set parròquies. A l’acte també han assistit els consellers de comú d’esports de diverses parròquies.
La recaptació es destinarà íntegrament al projecte ‘Reconnecta’ d’aquesta associació, que té com a objectiu donar suport a persones adultes i joves amb TEA que es troben aïllades socialment i sovint afronten dificultats de salut mental.
Les tradicionals marxes populars s’engloben dintre de la 5a Campanya nacional de promoció de l’activitat física, impulsada pels ministeris titulars de salut i esports, amb la col·laboració de tots els comuns i altres agents privats. Aquesta activitat té com a objectiu promocionar estils de vida saludables i contribuir a les associacions socials del Principat.
Per aquest motiu, a banda de les marxes populars, la Campanya nacional inclou reptes de moviment a través de l’aplicació Fittoken Move. Enguany, s’ha superat l’objectiu de l’any passat de 100 milions de passes i s’ha arribat als 120 milions, el 60% del repte actual que consistia a assolir 200 milions de passes entre tots els participants.
L’organització de la Campanya ha valorat positivament aquesta participació, ja que, a través d’aquest incentiu, s’ha aconseguit que 700 persones es moguin diàriament i arribin al repte individual de 200.000 passes entre el 22 de setembre i el 16 de novembre, la qual cosa afavoreix la prevenció de malalties de risc en totes les etapes de la vida. Entre aquests participants s’han sortejat 32 premis, que se’ls comunicarà individualment a través del correu electrònic.
Finalment, a l’acte d’aquest dijous s’ha volgut obsequiar amb roba esportiva de la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports una persona de 83 anys que va assolir l’any passat el rècord d’1 milió de passes, a través d’aquesta aplicació, i que vol assolir 100 milions de passes.