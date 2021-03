AUTEA presenta l’exposició Mira’m, amb motiu del Dia mundial de conscienciació de l’autisme

Avui s’han presentat les activitats que des de l’Associació del trastorn de l’espectre de l’autisme (AUTEA) es desenvoluparan amb motiu del dia mundial de conscienciació de l’autisme.

El 2 d’abril va ser declarat per l’Assemblea general de les Nacions Unides, el Dia mundial de conscienciació de l’autisme. Una data que permet a l’associació fer èmfasi en accions de conscienciació dels principals reptes que com a societat es tenen envers les persones amb un trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) i les seves famílies.

Per a AUTEA, l’edat adulta és una etapa oblidada pel conjunt de la societat; ja que si bé és cert que en els darrers anys a Andorra s’han centrat els recursos en la detecció precoç i a la infància -una etapa en la que és imprescindible detectar i diagnosticar el trastorn-, així com desenvolupar els recursos necessaris perquè l’infant es desenvolupi en el seu entorn natural, també és igualment cert, que quan finalitza l’etapa d’escolarització obligatòria hi ha un buit pel que fa a programes específics i professionals especialitzats en joves i adults amb TEA.

El fracàs escolar i l’abandó de la formació és significatiu en les persones amb TEA i les alternatives per accedir a formacions específiques a partir del 16 anys “són encara incipients i en general no responen als interessos de les persones amb TEA”.

Hi ha un gran desconeixement de les capacitats laborals de les persones amb TEA, i hi ha una manca d’itineraris formatius dissenyats per a ells, amb les adaptacions necessàries orientades a que es promogui tant la seva autonomia personal com la seva formació.

El estudis internacionals apunten a que entre un 70 i un 90% de les persones amb TEA adultes no tenen una ocupació laboral (Autisme Europa 2015), i existeix un consens internacional, entre les entitats i professionals especialitzats, en que és el treball amb suports la metodologia més adequada per afavorir la inclusió laboral entre les persones amb TEA.

És per tot l’exposat que AUTEA centrarà els propers anys els seus esforços en visibilitzar a les persones amb TEA en l’edat adulta i en la vellesa, així com en desenvolupar programes que responguin a les necessitats d’aquest adults i els de les seves famílies, “permetent i facilitant l’exercici del seu dret a tenir un projecte de vida”.

Aquest any, i amb motiu del dia mundial de conscienciació de l’autisme, l’associació andorrana s’adhereix a la campanya d’Autisme Europa, Puc aprendre, puc treballar, i també inaugura l’exposició de fotografies, realitzades per la tècnica del programa Joves en Inclusió, Marta Escabrós, Mira’m, que es podrà visitar fins el 13 de maig a la botiga Massimo Dutti de l’avinguda Meritxell, 112.

Des d’AUTEA “hem d’apropar als adults amb TEA a la societat, hem de donar-los visibilitat per què es conegui la situació que estan vivint, i convidar al conjunt de la societat a la reflexió. I tots junts, administracions, entitats i professionals, seguir treballant per desenvolupar els suports necessaris per a què puguin incloure’s en la nostra societat també en l’edat adulta i durant la vellesa”.

A més a més, el dia 2, els set comuns del país il·luminaran de blau diferents edificis emblemàtics de les parròquies adherint-se així a la campanya internacional I·llumina’l de blau.