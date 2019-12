Per segon any l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra i una artista del país col·laboren en la felicitació de Nadal de l’AUTEA.

Aquest any ha estat l’artista resident al nostre país, Olga Razenkova, la creadora de la felicitació que AUTEA farà arribar a les persones, entitats i empreses que han donat suport a l’associació durant aquest any i que han permès tirar endavant projectes i activitats.

L’única premissa que AUTEA dóna als artistes és el color blau, com a color que identifica el trastorn de l’espectre de l’autisme.

AUTEA ha agraït a l’artista la sensibilitat i emoció que transmet la seva il·lustració, que remet al món dels somnis de Nadal.

Olga Razenkova ha fet donació a l’associació de l’original i a agraït l’experiència que ha valorat com molt motivadora i especial. L’artista es va documentar per fer el dibuix i ha volgut representar l’estructura d’un tetris i la dificultat d’interpretar les emocions de les persones amb TEA posant la figura humana d’esquena, “ja que el món d’aquestes persones no és molt transparent per nosaltres” ha conclòs l’artista que ha utilitzat la tècnica de l’acuarela amb retolador en l’obra.