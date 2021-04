AUTEA inaugura Mira’m, per donar visibilitat a l’autisme en l’edat adulta

En un acte a porta tancada, degut a les restriccions d’aforament per la Covid-19, AUTEA ha inaugurat aquesta tarda l’exposició Mira’m, l’acte central de commemoració del Dia mundial de conscienciació de l’autisme 2021.

La inauguració ha comptat amb la presència del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, de la ministra de Cultura i Esports, Silvia Riva, del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Victor Filloy, i de fins una cinquantena de convidats entre els que es trobaven les famílies dels protagonistes de l’exposició, membres del Grup Jove d’AUTEA, de la junta de l’associació i alguns representants de la societat civil.

L’exposició consta de 15 fotografies a color i blanc i negre fetes per Marta Escabrós que s’han ubicat en diferents espais de les dues plantes de la botiga Massimo Dutti de la capital.

La presidenta d’AUTEA, Inés Martí, ha donat la benvinguda als assistents i ha convidat a tothom “a descobrir, observar, comprendre i entendre l’autisme en l’edat adulta”. Des de l’associació s’està treballant per donar visibilitat a una etapa de la vida en la que segons Martí “les persones amb TEA pateixen una situació d’abandó social, i per extensió també les seves famílies”. Martí ha fet una crida “a treballar plegats per no deixar cap persona amb TEA desatesa”.

Després ha pres la paraula la psicòloga especialitzada en autisme Eva Flotats, que ha fet èmfasi en la importància de la comunicació no verbal per a algunes persones amb autisme amb alta necessitat de suport. I així, “una mirada és converteix per aquestes persones en l’instrument més potent que tenen per comunicar-se amb nosaltres”, ha explicat Flotats, que ha ressaltat que “la seva mirada és completament pura, innocent i transparent, un perfecte reflex de com se senten i del que necessiten”. Per acabar, també ha reclamat serveis específics i recursos per a l’edat adulta “per seguir treballant la inclusió, en un món que ha d’adaptar-se a ells”.

Seguidament els assistents han gaudit d’una lectura de textos per part de joves en treball inclusiu TEA del Servei SRCA del SAAS i per part del Joan Hernández, responsable del programa per a les persones de la FONCA.

Finalment els assistents han iniciat el recorregut per l’espai en el que han pogut gaudir de la música mentre han contemplat les fotografies exposades.

L’acte ha comptat amb la col·laboració del programa Joves en Inclusió, de la Fundació Privada Tutelar d’Andorra, de la Fundació ONCA i de Massimo Dutti Andorra. L’exposició es podrà veure fins el 13 de maig.