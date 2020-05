Autea estrena un nou web

L’Associació d’afectats d’autisme d’Andorra ha presentat la seva nova pàgina web www.autea.org. Un nou canal per oferir informació del trastorn de l’espectre de l’autisme a la societat i que vol donar servei especialment a les persones amb TEA i a les seves famílies. Un nou web que, a més de presentar l’associació i informar de les activitats que desenvolupa, inclou informació del trastorn, així com dels recursos i serveis que Andorra ofereix a les persones amb TEA i famílies.

La presidenta d’AUTEA, Inés Martí, ha destacat de la nova pàgina web d’una banda “la presència rellevant que té la Convenció relativa als drets de les persones amb discapacitat” i d’altra, “l’objectiu amb el que s’ha treballat per que sigui una eina que faciliti a les famílies la recerca d’informació dels serveis i professionals especialitzats en TEA que tenim a Andorra”. Així, en l’apartat de suport a les famílies, es troba enllaçada la informació dels programes i professionals del Servei de Salut Mental del SAAS , dels diferents programes que ofereix el Ministeri d’Afers Socials i dels sistemes educatius que coexisteixen al Principat.

Martí ha agraït, en nom de l’associació l’excel·lent treball realitzat pel Dani i l’Agnès, de l’empresa Giraweb, “ja que el nou web reflexa molt bé el que és AUTEA, i transmet els seus valors i els objectius que perseguim”. Igualment ha ressaltat que “l’estructura, el disseny i la facilitat de navegació, fàcil i intuïtiva, s’adapten perfectament a dispositius mòbils”. Un altre aspecte que ha ressaltat la presidenta d’AUTEA ha estat el treball totalment desinteressat de l’empresa Giraweb , “als que hi volem agrair en uns moments, com els que estem vivint, molt difícils per a tothom”.

Per finalitzar, la presidenta d’AUTEA ha explicat que “llancem aquesta eina de comunicació que ens mancava i que era un dels compromisos de l’actual Junta directiva; però som conscients que s’haurà de dotar de més continguts i d’actualitzacions constants per que sigui una ena útil i de referencia per a totes aquelles persones que tenen interès en el trastorn; en l’associació; per fer voluntariat amb nosaltres; col·laborar, o bé per adreçar-nos consultes o suggeriments”.