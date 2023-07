AUTEA demana més suport econòmic al Govern

Part de l’equip tècnic d’AUTEA (AUTEA)

Des de la junta directiva d’AUTEA volen agrair, molt especialment, a la societat andorrana, la seva col·laboració en aquelles iniciatives que impulsa l’entitat. Col·laboració que ha fet possible la continuïtat dels programes que desenvolupa i poder iniciar algun nou programa específic per a les persones amb TEA i per a les famílies del país. També donen les gràcies a l’equip tècnic d’AUTEA pel seu compromís amb les persones amb TEA d’Andorra i famílies i el seu excel·lent treball.

La junta directiva està especialment preocupada per les persones amb TEA i famílies que actualment no poden accedir als programes per una manca de recursos econòmics de l’associació. “Considerem que donat l’alt impacte social del TEA, també a Andorra, com ho corroboren les dades recollides els darrers anys per la CONAVA; el grau de satisfacció dels usuaris i de les famílies que estan participant en els nostres programes; de l’assoliment d’objectius; de la recent acreditació com a prestadors de serveis socials del Govern d’Andorra, així com la bona coordinació i confiança de què són mereixedors els programes per part de tècnics del SAAS, psicopedagogs dels centres escolars, tècnics del ministeri d’Afers Socials i altres agents socials, AUTEA ha de rebre major suport financer per part dels ministeris competents”.