Austràlia ens mostra com podran ser els carrers del futur

Una petita, encara que no menyspreable part dels més de cinc milions d’habitants de la ciutat australiana de Melbourne, més alguns visitants de fora, transiten diàriament per Nicholson Street, convertint-lo en un dels carrers més transitats d’aquesta ciutat situada en el sud de l’illa-continent.

L’afluència de vehicles provoca embotellaments i molèsties, que les autoritats locals volen solucionar i, per a això, han pres la decisió d’avançar-se al futur i utilitzar les noves tecnologies per a convertir dos quilòmetres i mig d’aquesta transitada via en un carrer intel·ligent com les que algunes veus anuncien per a totes les ciutats en un futur més o menys pròxim.

Aquesta prova pilot, inaugurada al final del passat mes de març, posa a prova tecnologies que, en cas de resultar reeixides, s’implantaran més endavant en altres vies tant de la mateixa Melbourne, com d’altres ciutats australianes, i ben segur serviran de model per a les urbs del futur.

Per a la realització d’aquest projecte, l’ajuntament de la ciutat compta amb el concurs de la Universitat de Melbourne, el Departament de Transport de l’estat de Victorià – al qual pertany Melbourne -, i la marca austríaca Kapsch TrafficCom, especialitzada en sistemes intel·ligents per a la gestió del trànsit rodat.

Mitjançant l’ús de sensors, intel·ligència artificial basada en el núvol, algorismes de machine learning, models predictius, i capturadores de dades en temps real per a millorar, de manera automatitzada i sobre la marxa, la gestió del trànsit en el tram triat, amb la finalitat d’evitar les congestions, millorar la seguretat del carrer tant per a vehicles de motor com per a ciclistes i vianants, i reduir les emissions de gasos contaminants procedents dels vehicles amb motors de combustible.

El full de ruta d’aquest ‘corredor intel·ligent’ és de tres anys, durant els quals els responsables del projecte no només monitoraran el seu funcionament, sinó que l’aniran millorant, al temps que el mateix sistema va aprenent dia a dia de la seva pròpia gestió i el comportament dels usuaris en la via pública.

