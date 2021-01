Augmenten un 384% els beneficiaris d’una prestació per desocupació respecte al desembre del 2019

El nombre total de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària és de 121 al tancament del mes de desembre, un +8,0% respecte al mes anterior (112 persones) i un +384,0% respecte al desembre de l’any anterior (25 persones), segons les dades del Servei d’Ocupació publicades pel Departament d’Estadística.

El nombre global de demandants en recerca a final de mes és de 1.160 persones, amb una variació respecte al mes anterior del +14,7% (1.011 persones), i un +197,4% superior al mateix mes de l’any anterior (390 persones).

El nombre de demandants en millora a final de mes és de 706 (el mateix nombre que el mes anterior), fet que representa una variació del +170,7% respecte al desembre de l’any 2019 (263 persones).

El nombre de demandants de serveis, a final de mes, és de 33. D’aquests, 3 són demandants en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos i 30 són demandants de serveis en situació d’ocupació. La variació respecte al mes anterior és d’un 0,0% per als demandants de serveis en situació d’ocupació mentre que per als demandants de serveis en situació de baixa mèdica superior a sis mesos, la variació és del +50,0%.

El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 814 (932 el mes anterior), equivalent a una variació mensual del -12,7% i una variació del -27,8% respecte al desembre de l’any 2019 (1.127 ofertes de treball).

Aquest mes s’han fet 33 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació, 1 mitjançant el “Programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada per l’emergència sanitària del SARS-COV-2, cap mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social”, cap via el PFCI i el PFOF, cap via el Programa empresa inclusiva i cap via el programa PFCF joves actius 16-21.

Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, n’hi ha 95 que van trobar feina pels seus propis mitjans.