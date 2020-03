Notícies com la feta pública per Bodas.net demostren l’abast d’aquest canvi de paradigma. Segons el portal, una de cada cinc parelles que es van casar a Europa durant 2019 es van conèixer a través de la xarxa.

Això inclou xats, xarxes socials, plataformes de joc online i, com no podia ser d’una altra manera, aplicacions de cites. En el cas espanyol i atesa aquesta última manera de conèixer-se, Bodas.net destaca que una de cada vuit parelles es va conèixer mitjançant sistemes com Tinder, Adoptauntio o Meetic.

En comparació amb altres països, Espanya no és un dels llocs on el percentatge de parelles que s’han conegut gràcies a les apps de cites sigui major. Amb un 11,9% de les parelles, se situa en la mitjana d’un rànquing capitanejat pel Canadà. En aquest sentit, al país americà, el 27,3% de les parelles casades es va conèixer en la xarxa. Li segueixen el Regne Unit amb el 23,7% i els Estats Units amb el 22,6%.

En la part oposada de la llista es troben països com Itàlia (6,1%), Portugal (5,1%), Colòmbia (5%) o Mèxic (5,6%).

Per Tecnonews