Augmenten en un 14% les actuacions a Salut Mental respecte a l’any passat

Invertir en salut mental, una prioritat. Aquest és el missatge que ha volgut fer palès l’Associació de Famílies de Malalts Mentals d’Andorra.

La crisi derivada de la pandèmia ha augmentat la xifra d’actuacions de l’àrea de salut mental del SAAS en un 14%, tot i que, segons el seu cap, Joan Escoter, no tot l’increment es deu a la Covid-19.

El que sí que veu a hores d’ara és una fase de por i de molt neguit i li sembla probable un augment de les demandes de manera esglaonada.

En el marc del Dia Mundial de la Salut Mental, la secretària d’estat de Salut, Helena Mas, ha avançat que es preveu tenir un primer esborrany del Pla integral de salut mental i addiccions a finals d’any o a començament del 2021. La persona serà el centre d’atenció.

Els familiars de persones amb trastorns mentals demanen un major finançament, sense esperar el proper pressupost, i que mentre no s’estableixi el pla integral es creï una taula de treball transversal.

La presidenta de l’Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Andorra, Rosa Lluís, considera que “no podem esperar a tenir el pla de salut mental i les drogodependències enllestit”, ja que ha assegurat que fins que es pugui desenvolupar pot passar molt de temps i que “les persones tenen la malaltia cada dia de la seva vida”.

A Andorra no hi ha estadístiques exactes sobre el nombre de persones afectades per trastorns mentals, tot i que els professionals no creuen que siguin significativament diferents de les de països de l’entorn.