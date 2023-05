Augmenten els casos actius per Covid a Andorra, de 18 a 50 en una setmana per un brot a Clara Rabassa

Una noia fent-se una PCR per saber si té Covid (arxiu)

Segons dades facilitades pel Govern, en aquesta darrera setmana han augmentat fins als 50 els casos actius per Covid al Principat. Ara fa tot just una setmana, la xifra era de 18. Això s’explicaria per un brot detectat a la residència Clara Rabassa que hauria afectat unes 25 persones amb simptomatologia nul·la o lleu. Hi ha un cas que ha estat traslladada a la planta habilitada del Cedre.

Pel que fa al nombre de contagis totals des de l’inici de la pandèmia, aquests, ja han superat els 48.000 (48.015). I, respecte al total de persones curades n’hi ha 47.806. No hi ha defuncions des de fa mesos, mantenint-se en 159. Malgrat el repunt de casos actius per Covid-19, la bona notícia és que a dia d’avui no hi ha cap persona ingressada a l’hospital, ni a l’UCI, ni a planta (només la que hi ha al Cedre).

Finalment, pel que fa a les vacunacions, s’han inoculat un total de 161.440 vaccins: 58.197 primeres dosis; 57.568 segones dosis; i 43.107 dosis.